Canadá vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

FT: CANADA WIN ✅



Victory for the #CanMNT against Uzbekistan in friendly 1 of 2 before the World Cup 🇨🇦



Jonathan Osorio and Jayden Nelson with the goals 😎 pic.twitter.com/T5VZSZwXeX — OneSoccer (@onesoccer) June 2, 2026

¿El peso del coanfitrión del Mundial o la solidez de la debutante selección de Fabio Cannavaro? ¡La preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 se traslada este lunes a Edmonton cuando la selección de Canadá reciba a Uzbekistán en un duelo amistoso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El conjunto norteamericano urge de convencer a su afición tras varias dudas en su funcionamiento, mientras que el cuadro asiático busca mantener su paso firme de cara a su primer torneo mundialista.

La selección de Canadá llega a este compromiso arrastrando una marcada irregularidad bajo el mando de Jesse Marsch. A pesar de mantener un plantel competitivo, a Les Rouges les ha costado sellar las victorias en casa, encadenando tres empates consecutivos ante su gente.

Para colmo de males, la baja confirmada de su gran figura Alphonso Davies en esta recta inicial enciende las alarmas, por lo que toda la presión en la ofensiva recaerá en el desequilibrio de Tajon Buchanan y el olfato goleador de Jonathan David, quienes buscarán prender la fiesta en las tribunas.

Pero cuidado, que enfrente estará el caballo negro de Asia. La selección de Uzbekistán, comandada ni más ni menos que por la leyenda Fabio Cannavaro, está viviendo un momento histórico al prepararse para jugar su primera Copa del Mundo.

Los asiáticos son un equipo sumamente ordenado que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos, basando su éxito en una auténtica muralla defensiva liderada por Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City. Con Eldor Shomurodov encendido en la delantera, los uzbekos saldrán sin complejos a devorarse el campo y demostrar que están listos para las grandes ligas.

Los pronósticos esperan un duelo entretenido y con una buena cuota de emociones en las áreas, donde la localía e intensidad física ponen a Canadá como favorita para llevarse el triunfo, aunque tendrán que sudar frío para descifrar el candado defensivo de los asiáticos.

Nuestro pronóstico: Victoria de Canadá 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 1, 2026