UFC 281: Carla Esparza vs Zhang Weili EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

Las élites femeninas de peso paja del Ultimate Fighting Championship, Carla Esparza y ​​Zhang Weili, se enfrentarán este sábado 12 de noviembre en UFC 281 desde el interior del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Nueva York.

Qué viaje tan salvaje y extraño ha sido para «The Cookie Monster». Joanna Jedrzejczyk le robó el título y la envió a las “Preliminares” en 2015, y Esparza no se recuperó de inmediato. No fue hasta 2019 que Esparza comenzó su actual racha de victorias, luchando cada paso en la clasificación hasta que de alguna manera derrotó a Rose Namajunas por segunda vez en la pelea por el título más extraña (término generoso) de todos los tiempos. Es raro que una sola actuación pueda recuperar a un peleador de derrotas consecutivas a una pelea por el título. Es especialmente raro cuando se considera que el peso paja es en realidad una división sólida con múltiples contendientes: ¡no es el peso gallo femenino! Sin embargo, después de ver a Weili arrojar a Jedrzejczyk como un saco de papas y luego dejarla helada, solo había una opción para la próxima oportunidad por el título.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria para cada mujer:

Carla Esparza

Récord: 19-6

Victorias clave: Rose Namajunas (UFC 274, TUF 20 Finale), Marina Rodriguez (UFC Fight Island 3), Alexa Grasso (UFC Fight Night 149), Yan Xiaonan (UFC Vegas 27), Michelle Waterson (UFC 249)

Derrotas clave: Tatiana Suárez (UFC 228), Claudia Gadelha (UFC 225), Joanna Jedrzejczyk (UFC 185)

Claves para la victoria: Esparza merece mucho crédito por regresar a la cima de la escalera. Aunque definitivamente hizo algunas mejoras en su juego de boxeo, la habilidad de Esparza para luchar en cadena y controlar a su oponente en la lona es responsable de la mayoría de sus victorias.

Dejemos una cosa fuera del camino de inmediato: Zhang Weili no juega esa mierda. No hay forma de que Weili se quede atrás y elija activamente no buscar sus ventajas como lo hizo Namajunas. Esparza va a tener que caminar a través del fuego aquí, porque ese calor vendrá hacia ella.

Afortunadamente, la esperanza no está perdida. Weili tiene inmensos dones físicos, pero tiende a depender mucho de su fuerza y ​​atletismo. En su revancha con Namajunas, esto desgastó a «Magnum» en las rondas de campeonato, lo que resultó en un tiempo de control superior extendido para «Thug Rose».

Esparza tiene que aceptar que es probable que pierda algunos intercambios tempranos de lucha libre, pero está bien si Zhang sigue luchando. Con el tiempo, la marea puede cambiar, y un solo período de control superior realmente podría agotar parte del aguijón de los golpes de Weili.

Zhang Weili

Récord: 21-3

Victorias clave: Joanna Jedrzejczyk (UFC 275, UFC 248), Jessica Andrade (UFC Fight Night 157), Tecia Torres (UFC 235), Jessica Aguilar (UFC Fight Night 141), Danielle Taylor (UFC 227)

Derrotas clave: Rose Namajunas (UFC 261, UFC 268)

Claves para la victoria: Weili es un terror. Ella hace un solo campamento con Henry Cejudo y compañía, y de repente está lanzando alrededor de Francis Ngannou y mostrando una lucha en cadena genuinamente excelente contra «Joanna Violencia», ¿la mejor luchadora de contraataque en la historia del peso paja? No tiene precedentes y es increíble, pero con suerte su defensa contra derribos también se disparó.

Como se mencionó, Weili va a acompañar a Esparza. No es una luchadora pasiva, ni debería serlo. Los luchadores son menos efectivos cuando se ven obligados a disparar desde demasiado lejos o desde atrás, lo que probablemente será la situación de Esparza después de algunas conexiones del atleta chino.

A pesar de algunas enormes ventajas técnicas y atléticas, Weili aún no puede ser descuidado. Si solo persigue grandes derechazos, Esparza definitivamente tiene las habilidades para agacharse y ponerla en la lona. Eso es agotador, y volver a trabajar es solo un mal uso de su energía.

Un poco de paciencia recorrerá un largo camino. Use esa patada lateral, apunte a la sección media y deje que el golpe de gracia venga naturalmente.

Carla Esparza vs Zhang Weili en VIVO

¡El título de peso paja está en juego!

Esparza probablemente seguirá siendo la desfavorecida en las peleas por el título. Realmente fue una ocurrencia tardía en la imagen del título hasta que la historia y su racha de victorias casi forzaron la segunda pelea de Namajunas. Ahora ella tiene el cinturón, pero la opinión pública no ha cambiado exactamente. Afortunadamente, ese no es su trabajo: Zhang Weili es un desafío suficiente. Aún así, creo que incluso el fanático de las peleas más hastiado ofrecería respeto a regañadientes a una racha de siete victorias consecutivas coronada por victorias consecutivas sobre Namajunas y Weili.

Eso es difícil de discutir.

Por otro lado, Weili tiene la oportunidad de convertirse en dos veces campeona. Detener a Esparza la devuelve a su pedestal anterior a Namajunas, y ese partido de goma aún no está en el horizonte. En un momento, Weili también estaba en conversaciones para dirigirse a Flyweight y desafiar por un segundo título, por lo que tal vez esa sea otra opción que se abre de nuevo.

De lo contrario, Amanda Lemos aparentemente espera al ganador.

