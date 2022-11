UFC 281 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Pereira en Directo?

UFC

Es Fight Week en la ciudad de Nueva York una vez más. UFC está listo para regresar al Madison Square Garden el sábado por la noche con una cartelera cargada que seguramente deleitará a los fanáticos en la ciudad que nunca duerme. Un par de peleas por el título marcan la cuenta, pero eso no es todo lo que los fanáticos deben esperar en este sexto evento de UFC que tendrá lugar en la arena más famosa del mundo.

En el evento principal, Israel Adesanya defiende su campeonato de peso mediano contra Alex Pereira. La pelea es una especie de pelea de rencor después de que Pereira derrotó dos veces a Adesanya en kickboxing, incluida una brutal victoria por nocaut en una pelea de 2017. Adesanya hará la sexta defensa de su título.

Carla Esparza está preparada para defender el título de peso paja femenino en el evento coestelar. Esparza defenderá el cinturón contra la ex campeona Weili Zhang. Este es el segundo reinado de título mundial para Esparza después de que ganó el cinturón con una decisión dividida en mayo sobre Rose Namajunas.

Además, la cartelera ve el comienzo de la última pelea épica de peso ligero cuando los ex retadores al título Dustin Poirier y Michael Chandler se enfrenten. Poirier viene de una derrota por sumisión ante Charles Oliveira por la correa en 2021 después de sufrir el mismo destino contra Khabib Nurmagomedov en 2019. Sin embargo, en torno a ese par de derrotas, hay una racha invicta de nueve peleas. Chandler, mientras tanto, ha causado sensación desde que se unió a la promoción. Viene de un épico nocaut con una patada frontal sobre Tony Ferguson en mayo.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 281?

Fecha: sábado 12 de noviembre

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 281

Cartelera Estelar

Israel Adesanya vs Alex Pereira – pelea por el título de peso mediano

Carla Esparza vs Zhang Weili – pelea por el título de peso paja

Dustin Poirier vs Michael Chandler

Frankie Edgar vs Chris Gutiérrez

Dan Hooker vs Claudio Puelles

Cartelera Preliminar

Brad Riddell contra Renato Moicano

Dominick Reyes contra Ryan Spann

Erin Blanchfield contra Molly McCann

Wellington Turman contra André Petroski

Primeras Preliminares

Karolina Kowalkiewicz vs Silvana Gómez Juárez

Michael Trizano vs Seung Woo Choi

Matt Frevola vs Ottman Azaitar

Montel Jackson vs Julio Arce

Carlos Ulberg vs Nicolae Negumereanu

Cómo ver UFC 281: Adesanya vs Pereira

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 281 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 8:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 281 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 281 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 281 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 281 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de esta excelente función con peleas muy atractivas, pero, sin duda, los ojos estarán puestos en Israel Adesanya y Alex Pereira en un combate que tendrá muchas implicaciones de cara al 2023.

