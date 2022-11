Fulham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este domingo 13 de noviembre siguiendo con la fecha 16 de la Premier League 2022-2023, cuando el Fulham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, peor tendrán que recibir a un Manchester United que saldrá urgido por sumar el botín completo en su visita al Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Manchester United

Sede: Craven Cottage, Fulham, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Fulham vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Fulham ha tenido una campaña buena en términos generales peleando en media tabla alejado de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 14 duelos suman 5 victorias, 4 empates y han caído derrotados en otros 5 choques

.The Cottagers vienen de un durísimo descalabro el pasado sábado cuando visitaron al Manchester City en un duelo en el que su rival se quedó con 10 desde los 26 minutos, mientras que al 26 Andreas Pereira puso el 1-1 que parecía sería el marcador final, hasta que un penal al 90+5 selló su descalabro.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una campaña irregular y una muestra fue la derrota de la jornada pasada cayendo 3-1 en su visita al Aston Villa, eso los dejó con 7 victorias, 2 empates y han caído en 4 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad a mitad de semana en la Copa de la Liga donde vencieron 4-2 al Aston Villa para avanzar a la cuarta ronda de la competencia.

Tanto el Fulham como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos y cerrando de buena manera de cara a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a los Cottagers en la novena posición con 19 puntos, mientras que los Red Devils son quintos con 23 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Fulham vs Manchester United.

Fulham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Premier League 2022-23

Last modified: noviembre 11, 2022

Etiquetas: Fulham