Velarde vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2022-23

Seguimos con las emociones de la primera ronda de la Copa del Rey 2022-2023 este domingo 13 de noviembre, cuando al Velarde busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Sevilla que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Municipal de La Maruca.

Hora y Canal Velarde vs Sevilla

Sede: Estadium Municipal de la Maruca, Cantabria, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Velarde vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Velarde es un club que milita en la Liga Regional que viene siendo la sexta división en la escala del fútbol español, tiene 65 años de historia y su máximo logro es llegar a la tercera división y pelear por el ascenso a la Segunda B, algo que nunca han conseguido.

Los de la Maruca, sin embargo se ganaron su lugar en esta Copa del Rey y han preparado una gran fiesta para el duelo de este domingo donde querrán hacer un duelo digno y para muchos futbolistas es una oportunidad única.

Por su parte, el Sevilla está viviendo momentos críticos en LaLiga donde ya se ubican en zona de descenso. El pasado miércoles recibieron a la Real Sociedad siendo superados 1-2.

Los Nervionenses tienen la misión de aprovechar esta Copa para recuperar la confianza e intentarán superar lo hecho en la edición pasada donde quedaron fuera en octavos de final.

Tanto el Velarde como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de aprovechar al máximo este duelo, aunque eso son cosas muy distintas para ambos, dado que la realidad es que los dirigidos por Jorge Sampaoli no deberían tener ningún problema para ganar, pero los locales intentarán hacer un duelo competitivo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Velarde vs Sevilla.

Last modified: noviembre 11, 2022

