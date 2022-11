Arabia Saudita vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Se abren las emociones de este miércoles 16 de noviembre con un duelo amistoso con sabor al Mundial 2022, ya que Arabia Saudita buscará afinar los últimos detalles rumbo a su debut en Qatar, pero se medirán a Croacia que saldrá decidido a imponer su calidad en la cancha del King Saud University Stadium.

Hora y Canal Arabia Saudita vs Croacia

Sede: Mrsool Park, Riad, Arabia Saudita

Hora: 4:00 am de México y 7:00 am de Argentina. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Arabia Saudita vs Croacia en VIVO

La selección de Arabia Saudita estará disputando su último amistoso, ya con convocatoria confirmada, de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo martes ante Argentina, posteriormente se medirán a Polonia y cerrán ante México, intentando ser la sorpresa.

Los Árabes tuvieron su último amistoso el pasado jueves cuando empataron 1-1 ante Panamá, unos días antes habían vencido 1-0 a Islandia.

Por su parte, Croacia también está afinando detalles de cara al Mundial 2022 donde debutarán el próximo miércoles ante Marruecos, posteriormente se medirá a Canadá y cerrará ante Bélgica, siendo uno de los favoritos a clasificar a la siguiente fase.

Los Croatas solamente tendrán este amistoso ya con plantel completo, por lo que deberán aprovecharlo al máximo.

Tanto Arabia Saudita como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que vendrá, aunque para los entrenadores lo primordial será afinar detalles y estar listos para el objetivo real que es el que tendrán en unos días. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arabia Saudita vs Croacia.

