Argentina vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Partidazo nos espera este miércoles 16 de noviembre con un amistoso rumbo al Mundial 2022, cuando Argentina cierre su preparación ya con plantel completo intentando quedarse con la victoria y ganar en confianza al medirse a los Emiratos Árabes Unidos que saldrán motivados por la sorpresa en casa.

Hora y Canal Argentina vs Emiratos Árabes Unidos

Sede: Estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 7:30 pm de EAU. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TyC Sports en Argentina. TUDN en Estados Unidos.

Argentina vs Emiratos Árabes Unidos en VIVO

La selección de Argentina está afinando ya los últimos detalles de cara a su Mundial donde son uno de los grandes favoritos al título. Debutarán el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, posteriormente se medirán a Argentina y cerrarán ante Polonia.

La Albiceleste tiene un plantel muy poderoso y llega con una racha de más de 30 partidos sin conocer la derrota, sin embargo Scaloni solamente tendrá este amistoso para poner al equipo a punto.

Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos tuvieron una eliminatoria sólida llegando hasta la última instancia en búsqueda del repechaje, pero terminaron cayendo ante Australia y eso los dejó fuera del sueño mundialista.

Los Árabes se están preparando ya para el siguiente ciclo olímpico, tendrán otro amistoso el sábado ante Kazajistán.

Tanto Argentina como Emiratos Árabes Unidos saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a hacer bien las cosas, pero toda la presión estará del lado de la Albiceleste que son los que se preparan para el Mundial, mientras que para los EAU estará la motivación a tope sin presión y sin «miedo» de lesiones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Emiratos Árabes Unidos.

Argentina vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Last modified: noviembre 15, 2022

Etiquetas: Amistoso Internacional