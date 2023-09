Armenia vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Armenia recibirá a Croacia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan en la fase de grupos de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 este lunes 11 de septiembre.

Hora y Canal Armenia vs Croacia

Sede: Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, Ereván, Armenia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en Estados Unidos. SKY Sports en México. DSports en Sudamérica.

Armenia vs Croacia en VIVO

Armenia amplió su racha invicta a tres partidos en la competición al empatar 1-1 con Turquía en su partido fuera de casa el viernes. Artak Dashyan rompió el empate en el minuto 49 del partido, pero concedieron el empate tardío cuando Bertuğ Özgür Yıldırım anotó en su debut internacional en el minuto 88.

Por su parte, Croacia están invictos en sus tres partidos de clasificación y lograron una cómoda victoria en casa por 5-0 sobre Letonia el jueves. Bruno Petković anotó un doblete en la primera parte, e Ivan Perišić dio un par de asistencias.

Ambos equipos suman siete puntos en este momento, y los visitantes ocupan el segundo lugar en la clasificación del Grupo D gracias a su superior diferencia de goles. Los visitantes ampliaron su racha invicta en casa en las eliminatorias europeas a 37 partidos con una victoria el jueves.

Los dos equipos solo se han enfrentado una vez hasta el momento, y el partido amistoso de 2021 terminó con un empate 1-1.

Predicción Armenia vs Croacia

Havakakan ha tenido un buen desempeño en sus últimos partidos y lleva una racha invicta de cuatro partidos por primera vez desde junio de 2021. Han marcado al menos dos goles en tres de sus últimos cuatro partidos, pero también han concedido al menos dos goles en dos partidos en ese período.

Vatreni se recuperó con una victoria por 5-0 el jueves después de una derrota en los penales en la final de la Liga de las Naciones en junio y buscará mantener ese impulso. Están invictos en sus últimos nueve partidos en las eliminatorias europeas.

No hay mucha historia entre los dos equipos, y empataron con pocos goles en su único encuentro en 2021, que fue un amistoso.

Teniendo en cuenta el récord superior de los visitantes en las eliminatorias europeas y la ventaja en términos de calidad del equipo, los respaldamos para conseguir una victoria cómoda.

Predicción: Armenia 1-2 Croacia

Last modified: septiembre 10, 2023

Etiquetas: Armenia