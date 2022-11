Bélgica vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Buen partido tendremos este viernes 18 de noviembre siguiendo con los amistosos rumbo al Mundial 2022, cuando Bélgica busque cerrar su preparación con el pie derecho de cara a su debut mundialista, pero tendrán que medirse a Egipto que intentará hacer un duelo digno en la cancha del Jaber Al-Ahmad.

Hora y Canal Bélgica vs Egipto

Sede: Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Kuwait City, Kuwait

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

La selección de Bélgica vuelve a la acción tras una larga pausa y será la única oportunidad de afinar detalles de cara al Mundial 2022 donde es considerado uno de los favoritos a pelear por las instancias finales.

Los Diablos Rojos harán su debut en Qatar el próximo miércoles ante Canadá, posteriormente se medirá a Marruecos y cerrará ante Croacia.

Por su parte, Egipto, de la mano de Mohamed Salah, fracasó en su intentó por llegar al Mundial 2022 y empieza un nuevo ciclo rumbo al 2026.

Los Faraones no han tenido actividad desde septiembre con un par de amistosos donde golearon a Niger y Liberia.

Tanto Bélgica como Egipto saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria, pero la realidad es que los Diablos Rojos son los favoritos y obligados por estar en Mundial. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Egipto.

