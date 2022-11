Camerún vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Gran partido tendremos este viernes 18 de noviembre a unos días del arranque del Mundial 2022, cuando Camerún busque afinar ya los últimos detalles de cara a su debut, tendrán que recibir a Panamá que saldrá decidido a hacer un buen papel en la cancha del Al Jazira Mohammed Bin Zayed.

Hora y Canal Camerún vs Panamá

Sede: Al Jazira Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Panamá. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Camerún vs Panamá en VIVO

La selección de Camerún está a solamente unos días de hacer su debut en el Mundial 2022, ya que el próximo jueves se medirán a Suiza en un duelo vital para sus aspiraciones, posteriormente se medirán a Serbia y cerrarán ante Brasil, que es el gran favorito.

Los leones indomables tuvieron un amistoso el pasado miércoles cuando recibieron a Jamaica siendo incapaces de vencerlos para un amargo y preocupante 1-1.

Por su parte, Panamá está pensando ya más a largo a plazo rumbo al Mundial 2026 donde sueñan con volver a una Copa del Mundo, sin embargo saben que el ciclo inicia desde ahora.

Los Canaleros han tenido buenos amistosos los últimos días, ya que empataron 1-1 ante Arabia Saudita, mientras que el pasado martes igualaron 2-2 ante Venezuela.

Tanto Camerún como Panamá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria, aunque la obligación recae del lado de los Leones Indomables quue son los que se preparan para el Mundial 2022. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Camerún vs Panamá.

Camerún vs Panamá

