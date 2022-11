Robert Lewandowski aclaró su relación con Leo Messi

Noticias

Robert Lewandowski, por su presente, es una de las máximas figuras que tendrá el Mundial de Qatar 2022. El polaco se enfrentará en su primer compromiso a México, un combinado que no cuenta con buena actualidad pero que siempre pone las cosas difíciles.

Este viernes, el delantero del Barcelona, pasó por la sala de prensa y un periodista argentino le preguntó sobre su relación con Leo Messi, a quien supuestamente le había dedicado unas palabras tras la gala del Balón de Oro 2021.

«Entre Messi y yo está todo bien, nunca hemos tenido ningún problema, no entiendo tu pregunta. ¿Por qué tendría que decirle nada del Balón de Oro cuando nos saludemos?», comentó Robert.

«Contaste que Messi había dicho que merecías el Balón de Oro 2021, pero que luego no te votó», dijo el periodista. Y el polaco le contestó con franqueza: «¿Cuándo y dónde he dicho yo eso? Quizás leiste en Instagram que alguien dijo eso pero yo no fui, desde luego», sentenció.

