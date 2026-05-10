Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/evn09QMrmG — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

¡El mundo se detiene para vivir una nueva edición del Clásico de España! Este domingo a la 1:00 de la tarde, FC Barcelona y Real Madrid CF protagonizan uno de los partidos más importantes de los últimos años en Spotify Camp Nou, con el título de LaLiga prácticamente sobre la mesa.

El conjunto blaugrana llega con todo a favor. Los dirigidos por Hansi Flick son líderes absolutos con 88 puntos y tienen una ventaja de 11 unidades sobre el Madrid cuando solo restan cuatro jornadas por disputarse. La ecuación es simple: al Barcelona le basta un empate ante su máximo rival para proclamarse campeón de la temporada 2025-26 frente a toda su afición.

Barcelona llega lanzado: 10 victorias consecutivas y un paso del título

El momento del Barça es sencillamente espectacular. Los culés acumulan 10 triunfos consecutivos entre todas las competencias y vienen de una sufrida pero valiosa victoria 2-1 ante CA Osasuna en El Sadar. Más allá de los resultados, el equipo transmite una confianza total en cada línea del campo.

Jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Robert Lewandowski han sido fundamentales en esta recta final donde el Barça parece haber encontrado su versión más dominante del año.

Además, el ambiente en Barcelona es de auténtica final. La posibilidad de coronarse campeón frente al eterno rival convierte este Clásico en uno de los más emocionantes de la última década.

Real Madrid llega en crisis y rodeado de polémica

La realidad del Real Madrid CF es completamente distinta. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa uno de los momentos más turbulentos de la temporada tanto dentro como fuera de la cancha.

La eliminación europea y la distancia en LaLiga han provocado tensión interna en el vestuario merengue. Los reportes apuntan a problemas entre figuras importantes del plantel, incluyendo una fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que el entorno de Kylian Mbappé también está bajo los reflectores.

Por si fuera poco, el nombre de José Mourinho ya comienza a sonar como posible candidato para regresar al banquillo blanco de cara al próximo proyecto deportivo.

Sin embargo, si algo caracteriza al Madrid es su capacidad de competir incluso en medio del caos. El orgullo merengue estará en juego y evitar que el Barcelona celebre el campeonato frente a ellos será la principal motivación.

Claves del partido: ¿qué puede definir el Clásico?

Uno de los aspectos más importantes será la presión emocional del encuentro. El Barcelona intentará controlar el ritmo desde la posesión y evitar errores innecesarios, mientras que el Madrid probablemente apostará por transiciones rápidas y el talento individual de sus estrellas.

La intensidad en el mediocampo también será determinante. Si el Barça logra imponer la circulación de balón y aprovechar los espacios, tendrá el escenario perfecto para sentenciar el campeonato. Pero si el Madrid consigue convertir el partido en un ida y vuelta emocional, el Clásico podría abrirse totalmente.

Pronóstico Barcelona vs Real Madrid

Todo apunta a un partido lleno de tensión, emociones y goles. El Barcelona tiene el contexto ideal para coronarse, pero el Real Madrid llegará con el orgullo herido y dispuesto a arruinar la fiesta.

Nuestro pronóstico: empate 2-2 en un Clásico espectacular y el Barcelona se proclama campeón de LaLiga 2025-26 ante su eterno rival. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 10, 2026