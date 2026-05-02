Written by: mayo 2, 2026 Ligas Europeas

Osasuna vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Osasuna vs Barcelona

La LaLiga puede quedar prácticamente definida este fin de semana. El FC Barcelona visita a CA Osasuna en el siempre complicado Estadio El Sadar, con la oportunidad de dar un paso gigante hacia el título.

El escenario es claro: si los culés ganan y el Real Madrid CF tropieza, el campeonato podría quedar prácticamente sentenciado.

Barcelona, a un paso de tocar la gloria

El equipo dirigido por Hansi Flick ha sido dominante durante todo el 2026.

Con 28 victorias y una impresionante racha de nueve triunfos consecutivos, el Barça ha construido una ventaja de 11 puntos en la cima de la tabla.

Su funcionamiento colectivo, intensidad ofensiva y solidez lo convierten en el principal candidato al título, pero saben que no pueden relajarse en este tramo final.

Osasuna, un rival incómodo en casa

Del otro lado, el CA Osasuna llega con objetivos propios.

El equipo dirigido por Alessio Lisci se encuentra en la pelea por puestos europeos y viene motivado tras vencer al Sevilla FC.

Además, El Sadar es uno de los estadios más complicados de España, y los rojillos ya han demostrado que pueden hacerle daño al Barcelona, incluso con antecedentes contundentes en casa.

Claves del partido

  • Presión por el título: el Barça puede dar un golpe casi definitivo.
  • Localía: Osasuna suele crecer ante su gente.
  • Momento emocional: ambos equipos llegan con motivación alta.

Pronóstico Osasuna vs Barcelona

Se espera un partido intenso, con Osasuna imponiendo condiciones físicas y el Barcelona buscando controlar el balón.

El contexto apunta a un duelo más cerrado de lo habitual.

Pronóstico: empate 1-1.

Un resultado que retrasaría la celebración del título y dejaría todo listo para definirse en la siguiente jornada.

¿Habrá festejo culé o El Sadar frenará al líder? ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 2, 2026
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