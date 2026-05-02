Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

¡El Camp Nou se viste de gala para una noche que definirá el destino de Europa! Este domingo, el Barcelona recibe al Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con la corona de sus ligas recién puestas, pero aquí no hay espacio para dos, solo una podrá seguir su camino rumbo al título, mientras que para la eliminada será un golpe muy duro.

Las blaugranas de Pere Romeu ya saben lo que es golear a este Bayern (recordemos ese escandaloso 7-1 en octubre), pero esta es una historia completamente diferente.

Ojo con las bajas, porque el Barça tendrá que sobrevivir sin el motor del equipo: Aitana Bonmatí, una ausencia que pesa toneladas. Por su parte, el Bayern de Alexander Straus llega con el pecho inflado tras asegurar su cuarta Bundesliga consecutiva y con el regreso de piezas clave como Klara Bühl. Las alemanas han sido casi perfectas desde su última visita a Barcelona y sueñan con silenciar el Camp Nou.

¿Podrá Alexia Putellas guiar al campeón español a una nueva final o el Bayern cobrará la venganza más dulce de su historia?

Nuestro pronóstico: Será un duelo mucho más cerrado que en la fase de grupos. El Barça ganará 2-1 y sellará su boleto a la final. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 3, 2026