Qatar vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Inauguración Mundial 2022

Finalmente concluye la espera, después de 4 años este domingo 20 de noviembre arrancará oficialmente el Mundial 2022 y el primer juego será el anfitrión, Qatar, buscando sumar sus primeros puntos sabiendo que es vital si sueñan con avanzar a la siguiente ronda, sin embargo tendrán que recibir a Ecuador que saldrá decidido a apagar la fiesta que los anfitriones han preparado en el Al Khor.

Hora y Canal Qatar vs Ecuador

Sede: Estadio Al Khor, Jor, Catar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Azteca 7 y Canal 5 en México. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina. ElCanaldelFutbol en Ecuador.

Qatar vs Ecuador en VIVO

La selección de Qatar se ha preparado por más de 10 años justamente para este partido, han hecho, quizá, la mejor preparación que una selección haya hecho jamas, sin embargo saben que llegó el momento de demostrar eso y que si sueñan con superar la primera fase el duelo de este domingo es vital.

Los Qataríes no tuvieron ningún amistoso previo, esto con el fin de ya apuntalar al equipo dado que han jugado muchísimos duelos estos últimos meses, los últimos en el mes de marzo cuando cayeron 3-0 ante Croacia, 2-0 ante Canadá y lograron un buen empate 2-2 ante Chile.

Por su parte, Ecuador estuvo envuelto en polémica hace unos días por el caso de Byron Castillo que, incluso, lo excluyo del Mundial, pero todo eso debe quedar atrás este domingo, ya que ellos igual saben que muchas de sus esperanzas de avanzar están en lo que hagan este día.

La Tri tuvo un último amistoso el sábado de la semana pasada cuando se midieron a Irak dejando algunas dudas al empatar 0-0, de hecho fue su tercer empate 0-0 seguido tras haber igualado ante Arabia Saudita y Japón el pasado mes de septiembre.

Tanto Qatar como Ecuador saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, el vencedor estará con pie y medio rumbo a la fase final, mientras que el perdedor se complicará mucho. En los pronósticos La Tri es ligero favorito por su mayor calidad, pero sabemos que el anfitrión suele «crecerse» en las jornadas inaugurales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Qatar vs Ecuador.

