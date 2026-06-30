México vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

(Partido retrasado, inicia a las 8:00 pm)

¡YA CALIENTAN 🇲🇽🇪🇨!



Después del retraso por la tormenta eléctrica, México y Ecuador ya están calentando sobre la cancha del Azteca.



El partido estará arrancando a las 8:00 pm (hora local)#Mexico #Ecuador #Mundial2026 pic.twitter.com/BmhXus2NW3 — Fulbox (@fulboxOficial) July 1, 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 presenta un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que llegan en gran momento. México y Ecuador se enfrentarán este martes en el Estadio Azteca con el boleto a los octavos de final en juego, en un partido que promete intensidad, tensión y muy pocas concesiones.

El Tricolor buscará aprovechar el respaldo de su afición y su impecable desempeño en la fase de grupos, mientras que la Tri intentará confirmar que su histórica victoria sobre Alemania no fue casualidad.

México presume una defensa impenetrable

La Selección Mexicana fue una de las grandes protagonistas de la primera ronda. El equipo dirigido por Javier Aguirre terminó líder de su grupo con nueve puntos de nueve posibles, venciendo a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa sin recibir un solo gol.

La fortaleza defensiva ha sido el sello del conjunto mexicano, respaldado por un sistema ordenado y una gran actuación de su última línea. Además, la ofensiva también ha respondido cuando ha sido necesaria, encontrando en Julián Quiñones y Raúl Jiménez a sus principales referentes en ataque.

El Azteca volverá a jugar un papel fundamental. México buscará hacer valer la localía en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial para dar un paso más rumbo al sueño mundialista.

Ecuador llega fortalecido tras eliminar dudas

Después de un inicio irregular, Ecuador logró cambiar completamente su panorama con un triunfo de enorme impacto frente a Alemania por 2-1, resultado que le permitió clasificarse a los dieciseisavos de final y recuperar la confianza.

El conjunto de Sebastián Beccacece volvió a demostrar la disciplina táctica que lo caracterizó durante las eliminatorias sudamericanas. Su estructura defensiva continúa siendo una de sus mayores fortalezas, con futbolistas como Piero Hincapié y Moisés Caicedo liderando un bloque muy difícil de superar.

En ataque, la velocidad de Gonzalo Plata será una de las principales armas para intentar sorprender a una defensa mexicana que todavía no conoce lo que es recibir un gol en el torneo.

Un partido de mucha estrategia

Todo apunta a un encuentro muy disputado desde el aspecto táctico. México intentará asumir la iniciativa con la movilidad de Julián Quiñones y la presencia de Raúl Jiménez dentro del área, buscando romper el sólido bloque ecuatoriano mediante centros y circulación rápida del balón.

Ecuador, por su parte, apostará por mantenerse compacto, cerrar espacios en el mediocampo y aprovechar cada recuperación para lanzar transiciones rápidas encabezadas por Gonzalo Plata.

La batalla en la mitad del campo también será determinante, con Moisés Caicedo tratando de neutralizar el ritmo ofensivo mexicano y evitar que el equipo local encuentre espacios entre líneas.

Pronóstico México vs Ecuador

Se espera uno de los partidos más cerrados de los dieciseisavos de final. Ambas selecciones destacan por su orden defensivo y saben que un error puede significar la eliminación.

México parte con una ligera ventaja gracias al extraordinario momento que atraviesa, su fortaleza defensiva y el respaldo del Estadio Azteca, donde históricamente ha sabido hacerse fuerte en compromisos de máxima exigencia.

Pronóstico: México 1-0 Ecuador.

Last modified: junio 30, 2026