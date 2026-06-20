Ecuador vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

Ecuador se juega la supervivencia ante Curazao en un duelo de alta tensión

La segunda jornada del Grupo E podría dejar a su primer eliminado. Este sábado, el Arrowhead Stadium será escenario de un partido donde la presión estará completamente del lado sudamericano, cuando Ecuador enfrente a Curazao con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Ambas selecciones comenzaron el torneo con derrota, pero las sensaciones fueron muy diferentes. Mientras la Tri cayó por la mínima en un partido cerrado, Curazao sufrió una auténtica pesadilla frente a Alemania y ahora busca demostrar que puede competir al máximo nivel internacional.

Ecuador necesita una reacción inmediata

La selección ecuatoriana llegó a la Copa del Mundo con grandes expectativas gracias al talento de una generación que compite en las mejores ligas de Europa. Sin embargo, su estreno dejó muchas dudas.

La derrota ante Costa de Marfil evidenció problemas de definición y falta de contundencia en los metros finales, aspectos que Sebastián Beccacece deberá corregir de inmediato si quiere evitar una eliminación prematura.

La responsabilidad ofensiva recaerá nuevamente en el histórico Enner Valencia, acompañado por el talento emergente de Kendry Páez y el liderazgo de Moisés Caicedo en la zona medular.

La Tri sabe que cualquier resultado que no sea una victoria complicaría seriamente sus opciones de clasificación.

Curazao busca levantarse tras una dura goleada

El debut mundialista de Curazao fue un golpe de realidad. La derrota por 7-1 frente a Alemania dejó al descubierto varias fragilidades defensivas, aunque el conjunto caribeño mostró momentos de competitividad durante la primera mitad.

Ahora, el objetivo será recuperar confianza y demostrar que el resultado ante los alemanes no refleja el verdadero potencial de un equipo que hizo historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

El experimentado guardameta Eloy Room será una pieza clave para mantener con vida a su selección, mientras que Tahith Chong intentará aprovechar cualquier espacio para generar peligro mediante transiciones rápidas.

Las claves del partido

La batalla principal estará en el mediocampo.

Ecuador intentará imponer condiciones a través de la recuperación y distribución de Moisés Caicedo, quien tendrá la misión de controlar el ritmo del encuentro y conectar con los hombres de ataque.

Curazao, por su parte, apostará por un planteamiento conservador, priorizando el orden defensivo con una línea de cinco hombres y buscando resistir la presión ecuatoriana el mayor tiempo posible.

Si la Tri logra marcar en los primeros minutos, el partido podría abrirse considerablemente. En cambio, si los caribeños mantienen el empate durante gran parte del encuentro, la ansiedad podría convertirse en un factor importante para los sudamericanos.

Pronóstico Ecuador vs Curazao

Sobre el papel, Ecuador cuenta con una plantilla muy superior, mayor experiencia internacional y una necesidad urgente de sumar tres puntos.

Curazao intentará competir con disciplina y sacrificio, pero la diferencia de calidad entre ambos planteles debería terminar reflejándose en el marcador.

Nuestro pronóstico

Ecuador 3-0 Curazao

La Tri tiene demasiado en juego y enfrenta a un rival que mostró enormes dificultades defensivas en su presentación. Esperamos un dominio ecuatoriano desde el inicio y una victoria que les permita mantenerse con vida en la pelea por la clasificación.

Last modified: junio 20, 2026