México vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 22 de noviembre siguiendo con la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando México haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, este es el duelo vital para ellos al medirse a Polonia que saldrá decidido a demostrar su calidad en la cancha del Estadio 974.

Como llegan las selecciones

La selección de México arranca esta competencia con mucha incertidumbre entre su afición, hay una gran parte que no confía y otra que sí confía en llegar, al menos, al cuarto partido y a partir de ahí soñar con algo más, pero todo están de acuerdo en que el duelo clave es el de este martes.

Los Tricolores tuvieron su último amistoso el pasado miércoles perdiendo 2-1 ante Suecia, mientras que una semana antes habían goleado 4-0 a Irak.

Por su parte, Polonia inicia esta competencia también sabiendo que si quieren llegar a la fase final es vital el sumar las tres unidades este martes.

Los Polacos tuvieron su último amistoso el pasado miércoles venciendo 1-0 a Chile con solitaria anotación de Krzysztof Piatek, con Robert Lewandowski sin jugar.

Tanto México como Polonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir», es el primer duelo, pero compartiendo grupo con Argentina, saben que no hay margen de error, el ganador prácticamente avanzará, mientras que el perdedor quedará virtualmente eliminado.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en noviembre de 2017 en la Arena Gdansk con triunfo del Tricolor con solitaria anotación de Raúl Jiménez. En 1978 compartieron grupo del Mundial con victoria de los Polacos 3-1.

Hora y Canal México vs Polonia

El juego entre México vs Polonia se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Qatar, así como a las 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Polonia vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 y Las Estrellas en México, mientras que en Estados Unidos podrán verlo por Telemundo y en Sudamérica por DirecTV Sports, así como en sus canales locales. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador fianl.

México vs Polonia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán a «matar o morir». En los pronósticos es difiícil dar un favorito, realmente no sabemos muy bien que esperar de cada uno, aunque será un choque cerrado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Polonia.

México vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Last modified: noviembre 21, 2022

Etiquetas: México