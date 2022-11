Dinamarca vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este martes 22 de noviembre siguiendo con la jornada 1 del Mundial 2022, cuando Dinamarca busque imponer su calidad y jerarquía para llevarse sus primeros puntos, pero recibirá a Túnez que intentará dar la sorpresa en la cancha del Education City.

Hora y Canal Dinamarca vs Túnez

Sede: Estadio Ciudad de la Educación, Rayán, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Dinamarca vs Túnez en VIVO

La selección de Dinamarca arranca esta Copa del Mundo con mucha ilusión de hacer un buen papel tras la gran generación que tienen que los llevó a las semifinales de la pasada Eurocopa, también hicieron un buen papel en la Liga de Naciones y las eliminatorias.

Los Daneses no tuvieron amistosos previos. Su último choque fue el pasado 25 de septiembre venciendo 2-0 a Francia, aunque unos días antes habían perdido 2-1 ante Croacia.

Por su parte, Túnez inicia la competencia con la ilusión de dar la sorpresa, cuenta con el apoyo de su afición que ha viajado en gran número a Qatar, sin embargo parten como víctimas.

Las Águilas de Cartago tampoco tuvieron amistosos previos recientes. Su último choque fue el 27 de septiembre siendo aplastados 5-1 por Brasil, unos días antes vencieron 1-0 a Comoras.

Tanto Dinamarca como Túnez saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y sumar sus primeros puntos, pero los Daneses parten como claros favoritos, aunque no deben confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Dinamarca vs Túnez.

