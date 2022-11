Alemania vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este miércoles 23 de noviembre en la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando Alemania busque imponer su jerarquía y sumar sus primeros puntos, sin embargo tendrán que medirse a Japón que saldrá motivado listo para dar la campanada en la cancha del Jalifa.

Hora y Canal Alemania vs Japón

Sede: Estadio Internacional Jalifa, Doha, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Alemania vs Japón en VIVO

La selección de Alemania siempre es considerada una de las favoritas a pelear por el título y esta vez no será la excepción, aunque la realidad es que su funcionamiento ha dejado algunas dudas los últimos años que intentarán disipar este miércoles.

Die Mannschaft tuvo un amistoso el pasado miércoles 16 de noviembre cuando visitaron a Omán logrando vencerlos con solitaria anotación Nicklas Fullkrug.

Por su parte, Japón inicia esta Copa del Mundo con la ilusión de hacer un buen papel, sin embargo saben que les tocó un sector muy complicado y si sueñan con avanzar deben dar la sorpresa este miércoles.

Los Nipones tuvieron un último amistoso de preparación el pasado jueves siendo superados 2-1 ante Canadá, aunque lo primordial fue afinar detalles y estar listos para su debut mundialista.

Tanto Alemania como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo buscando un buen debut mundialista, pero la realidad es que Die Mannschaft es amplio favorito por su mayor jerarquía y calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Alemania vs Japón.

