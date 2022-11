Mundial 2022

Se abren las emociones de este miércoles 23 de noviembre siguiendo con la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando Marruecos busque dar la campanada, sin embargo tendrán que hacer un duelo perfecto ante Croacia que saldrá a imponer su calidad y jerarquía en la cancha del Al Khor.

Hora y Canal Marruecos vs Croacia

Sede: Estadio Al Bayt, Jor, Catar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Marruecos vs Croacia en VIVO

La selección de Marruecos arranca su participación en el Mundial 2022 con mucha ilusión intentando hacer un buen papel, sin embargo saben que para eso es vital el iniciar con el pie derecho en un grupo muy duro.

Los Leones del Atlas tuvieron actividad por última vez el pasado 17 de noviembre cuando se llevaron un gran triunfo 3-0 ante Georgia con anotaciones de Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech y Sofiane Boufal.

Por su parte, Croacia es la vigente subcampeona del mundo y, aunque sabe que será difícil repetir esa actuación, si asipran a volver a ser protagonistas y pelear hasta las instancias finales, pero saben qeu no será nada fácil.

Los Croatas tuvieron su último amistoso el pasado miércoles cuando visitaron a Arabia Saudita logrando vencerlos con solitaria anotación de Andrej Kramaric, aunque dejando algunas dudas.

Tanto Marruecos como Croacia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse el triunfo, aunque en los pronósticos los Croatas son claros favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Marruecos vs Croacia.

Marruecos vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Last modified: noviembre 22, 2022

Etiquetas: Canal Marruecos vs Croacia