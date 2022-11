España vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este miércoles 23 de noviembre en la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando España haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, sin embargo no deberán confiarse de su similar de Costa Rica que está motivado listo para dar la sorpresa en la cancha del Al Thumama.

Hora y Canal España vs Costa Rica

Sede: Estadio Al Thumama, Doha, Catar

Hora: 7:00 pm de Qatar y 5:00 pm de España. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica.

España vs Costa Rica en VIVO

La selección de España arranca esta Copa del Mundo con mucha ilusión, aunque con algo de incertidumbre al ser un plantel muy joven que parece más enfocado al 2026 que a este, aun así tienen aspiraciones de llegar hasta las instancias finales.

La Furia Roja tuvo un duelo amistoso el pasado jueves cuando visitaron a Jordania logrando vencerlos 1-3 con goles de Ansu Fati, Gavi y Nico Williams.

Por su parte, Costa Rica llega como una de las selecciones en mejor momento tras una espectacular remontada en las Eliminatorias de la CONCACAF que los metió al repechaje donde finalmente vencieron a Nueva Zelanda para quedarse con el boleto a Qatar.

Los Ticos tuvieron un duelo de preparación el pasado 10 de noviembre despidiéndose de su afición con victoria 2-0 ante Nigeria, mientras que el pasado jueves debían medirse a Irak, pero el duelo terminó siendo cancelado por problemas.

Tanto España como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a quedarse con la victoria, aunque La Furia Roja es la clara favorita por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Ticos saben lo que es ser sorpresa e irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. España vs Costa Rica.

