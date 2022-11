Portugal vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este jueves 24 de noviembre siguiendo con la jornada inaugural del Mundial 2022, cuando Portugal busque imponer su calidad para sumar sus primeros puntos y demostrar que están listos para pelear por cosas importantes, pero tendrán que recibir a Ghana que saldrá decidido a sorprender en el 974 Stadium.

Hora y Canal Portugal vs Ghana

Sede: Estadio 974, Ras Abu Aboud, Doha, Catar

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica.

Portugal vs Ghana en VIVO

La selección de Portugal llega a este Mundial envuelto en polémica por el caso de Cristiano Ronaldo, sin embargo saben que es momento de dejar todo eso atrás y concentrarse de lleno en esta competencia donde tienen la misión de ser protagonistas.

Los Lusos tuvieron un amistoso el pasado jueves cuando recibieron a Nigeria logrando vencerlos 4-0 con doblete de Bruno Fernandes y goles de Goncalo Ramos y Joao Mario.

Por su parte, Ghana inicia la competencia con mucha ilusión de hacer un buen papel, sin embargo saben que les tocó un grupo complicado y que la manera de arrancar será vital para soñar con superar esta primera fase.

Las Estrellas Negras vienen de un gran amistoso el pasado jueves cuando lograron doblegar 2-0 a Suiza con goles de Mohamed Salisu y Antoine Semenyo.

Tanto Portugal como Ghana saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria que les permita sumar sus primeros puntos de la competencia. En los pronósticos los Lusos son claros favoritos, pero las Estrellas Negras saldrán decididas a dar la sorpresa y sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Portugal vs Ghana.

