Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este jueves 24 de noviembre en la jornada 1 del Mundial 2022, cuando Uruguay busque imponer su jerarquía demostrando que quieren pelear por cosas importantes con una selección muy poderosa, pero tendrán que medirse a Corea del Sur que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita al Education City.

Hora y Canal Uruguay vs Corea del Sur

Sede: Education City Stadium, Ar Rayyan, Qatar

Hora: 4:00 pm de Qatar. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Uruguay vs Corea del Sur en VIVO

La selección de Uruguay arranca esta Copa del Mundo con la ilusión renovada de la mano de Diego Alonso que quiere devolver al equipo a los primeros planos. Tienen jugadores mucha jerarquía como José María Giménez, Ronald Araújo, Facundo Pellistri, Fede Valverde, Darwin Núñez, Luis Suárez, entre otros.

Los Charruas no tuvieron actividad de amistosos previos concentrándose principalmente en afinar detalles. Su último amistoso fue el 27 de septiembre venciendo 2-0 a Canadá, aunque unos días antes habían perdido 1-0 ante Irán.

Por su parte, Corea del Sur suele ser una selección competitiva, sin embargo si quieren lograr algo importante deben empezar con el pie derecho.

Los Sur-Coreanos tuvieron un amistoso el pasado viernes cuando se midieron a Islandia logrando superarlos con solitaria anotación de Song Min-Kyu.

Tanto Uruguay como Corea del Sur saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y dar el primer golpe en la competencia. En los pronósticos los Charruas son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Sur-Coreanos saldrán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Uruguay vs Corea del Sur.

