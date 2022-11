Suiza vs Camerún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Mundial 2022

Se abre la actividad del último día de la primera jornada del Mundial 2022 este jueves 24 de noviembre, cuando Suiza busque imponer su calidad y demostrar que están para pelear por las fases finales, pero tendrán que medirse a Camerún que también saldrá decidido a llevarse el botín completo en la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Suiza vs Camerún

Sede: Estadio Al-Janoub, Al Wakrah, Qatar

Hora: 1:00 pm de Qatar. 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 6:00 am de Bolivia y Venezuela. 7:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 2:00 am PT / 5:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Suiza vs Camerún en VIVO

La selección de Suiza llega a esta Copa del Mundo con la ilusión de hacer un buen papel, tiene jugadores importantes como Manuel Akanji, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Breel Embolo, entre otros, pero habrá que ver como se comportan como equipo.

Los Suizos tuvieron un duelo amistoso el pasado jueves cuando se midieron a Ghana siendo superados 2-0 generando preocupación, aunque la realidad es que lo importante es afinar detalles de cara a este debut mundialista.

Por su parte, Camerún suele ser una selección competitiva, pero con mucha incertidumbre, tiene buenos jugadores, pero si aspiran a avanzar deben hacerse fuertes como conjunto.

Los Leones Indomables tuvieron un amistoso el pasado viernes firmando un amargo empate 1-1 ante Panamá, mientras que poco más de una semana antes habían igualado también 1-1 ante Jamaica.

Tanto Suiza como Camerún saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello dar el primer paso rumbo a las fases finales. En los pronósticos los Suizos son favoritos, pero los Leones Indomables se la jugarán a «matar o morir». Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Suiza vs Camerún.

Suiza vs Camerún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2022

Last modified: noviembre 23, 2022

Etiquetas: Camerún