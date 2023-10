Suiza vs Bielorrusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Suiza vuelve a la acción en las eliminatorias de la Eurocopa 2024 cuando reciba a Bielorrusia en el Kybun Park este domingo 15 de octubre.

Hora y Canal Suiza vs Bielorrusia

Sede: Kybunpark, San Galo, Suiza

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Suiza vs Bielorrusia en VIVO

Los hombres de Murat Yakin son uno de los ocho países invictos en la fase de clasificación. Suiza reforzó su búsqueda de un lugar en la fase final de Alemania el próximo año, logrando una victoria por 3-0 sobre Andorra el 12 de septiembre.

La Nati se mantiene invicta en seis partidos de clasificación, ganando cuatro, y su última derrota se produjo en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en diciembre, perdiendo 6-1 ante Portugal. Con 14 puntos de 18 posibles, Suiza lidera el Grupo I, un punto por encima de Rumanía, que está en el segundo lugar.

Mientras tanto, los sueños de Bielorrusia de un lugar en la fase final de la Eurocopa sufrieron un duro golpe, ya que el jueves empataron sin goles ante Rumania.

Los hombres de Carlos Alos Ferrer solo han ganado uno de sus siete partidos de clasificación y han perdido cuatro. A falta de tres partidos, Bielorrusia es quinta en el grupo, con cinco puntos.

Suiza tiene un historial perfecto contra Bielorrusia, ganando los cuatro encuentros desde marzo de 1999.

Predicción Suiza vs Bielorrusia

Suiza se enfrenta a una selección bielorrusa que no ha tenido un buen desempeño en la fase de clasificación. Dada la diferencia de calidad entre los dos equipos y sus formas contrastantes, se espera que la Nati consiga los tres puntos sin conceder goles.

Predicción: Suiza 2-0 Bielorrusia.

