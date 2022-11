Brasil vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2022

Mundial 2022

Seguimos con las emociones de este lunes 28 de noviembre en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2022, cuando Brasil vuelve a la actividad con la misión de sumar la victoria y firmar su boleto a la fase final, pero tendrán que medirse a Suiza que saldrá motivado listo para demostrar que está para competir ante cualquier rival, aunque tendrá que hacer un duelo perfecto.

Hora y Canal Brasil vs Suiza

Sede: Estadio 974, Ras Abu Aboud, Doha,

Hora: 7:00 pm de Qatar. 10:00 am de México, Costa Rica y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 5 y Azteca 7 en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica

Brasil vs Suiza en VIVO

La selección de Brasil es considerada una de las grandes favoritas a llevarse el título, empezaron bien, pero saben que no hay tiempo de festejar todavía, que cada duelo es vital para llegar a su objetivo que es estar disputando el título.

La Verdeamarela tuvo un buen debut el pasado jueves cuando se midieron a Serbia en un choque que dominaron para quedarse con el triunfo 2-0 con doblete de Richarlison.

Por su parte, Suiza llegaba con muchas expectativas y tras un buen debut ahora buscarán seguir con su inercia positiva ante un rival muy poderoso, será una gran prueba para ellos y ver para que estarán en Qatar.

Los Suizos tuvieron un buen debut el pasado jueves en un duelo muy duro ante Camerún, pero que lograron definir a su favor con solitaria anotación de Breel Embolo.

Tanto Brasil como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les de la clasificación tras un buen inicio. En los pronósticos la Verdeamarela es favorita, pero saben que no será un duelo nada fácil ante unos Suizos que pueden competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Suiza.

