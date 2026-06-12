Brasil vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¡Se enciende el Grupo C desde la primera jornada! Este sábado 13 de junio, el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando Brasil y Marruecos se vean las caras en un duelo que podría definir al líder del sector. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La selección de Brasil llega a esta Copa del Mundo con la ilusión renovada bajo el mando de Carlo Ancelotti. La Canarinha busca terminar con una larga espera por volver a conquistar el máximo trofeo del fútbol y para ello confía en una generación repleta de talento encabezada por Vinicius Junior, Bruno Guimarães y el joven goleador Endrick. El técnico italiano ha trabajado intensamente para darle mayor equilibrio al equipo, especialmente en defensa, una de las áreas que más cuestionamientos había generado en los últimos años.

Sin embargo, enfrente tendrán a una selección de Marruecos que ya demostró que puede competir de tú a tú contra cualquier potencia del planeta. Los Leones del Atlas llegan respaldados por una eliminatoria prácticamente perfecta y por una estructura defensiva que se ha convertido en una de las más sólidas del fútbol internacional. La velocidad de Achraf Hakimi por la banda y el talento de Brahim Díaz serán las principales armas ofensivas de un equipo que sueña con repetir las grandes actuaciones que lo han convertido en una referencia del fútbol africano.

El encuentro promete ser una auténtica batalla táctica. Brasil intentará imponer la posesión del balón y el talento de sus individualidades, mientras que Marruecos buscará aprovechar cada espacio para golpear al contragolpe. La ausencia de Abde Ezzalzouli obliga a los africanos a reinventar parte de su ataque, pero mantienen intacta su capacidad para competir en partidos de máxima exigencia.

Todo apunta a un choque muy equilibrado, intenso y con pocas oportunidades claras de gol. La calidad ofensiva de Brasil podría terminar marcando la diferencia en los momentos decisivos, pero Marruecos tiene argumentos suficientes para complicar seriamente a uno de los grandes favoritos al título.

Nuestro pronóstico: Esperamos un partido muy cerrado y disputado de principio a fin, pero la jerarquía individual de Brasil y el talento de Vinicius Junior podrían inclinar la balanza. Vemos a la Canarinha imponiéndose por marcador de 2-1 en un duelo que podría ser de los mejores de toda la fase de grupos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 12, 2026