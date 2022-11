En pleno Mundial, Sergio Busquets habló de su futuro con el Barcelona

Mundial 2022

Sergio Busquets, jugador del Barcelona e internacional con España, concedió una entrevista par ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’ en la que habló de diferentes temas relacionados con su club y ‘la Roja’.

Sobre la calidad de Pedri y Gavi: «Me sorprende menos, pero cuando llegaron sí que me sorprendió. Tuve la suerte de estar por aquí con 20 años. Ya eso es 3 años más que ellos. Lo que hacen, cada uno con su estilo, siendo tan jóvenes y con tanta regularidad, sorprende. Eso es bueno para todos: para ellos, para el equipo y para el fútbol español«.

«¿Xavi e Iniesta? No me gusta comparar, son épocas diferentes, jugadores diferentes… Pedri es puede asimilar a Andrés, pero el fútbol y las circunstancias han cambiado. Lo mejor que hay es que estén aquí con nosotros y los podamos disfrutar», continuó.

España se enfrentará a Japón donde saldrán a ganar: «Sabemos cómo está la clasificación, lo que se puede dar y no… Pero nosotros salimos a ganar. Es nuestra cultura, jugar siendo protagonistas desde el minuto uno hasta el final. No queremos sustos. Ojalá sea así y nos clasificamos los primeros».

Por último, habló de su futuro con el Barcelona: «Sé que es mi último año, pero siempre me he pronunciado: no tengo nada firmado. Sobre febrero me gustaría tenerlo claro y decidir. Siempre he dicho que me gusta Estados unidos, sobre todo Miami, pero a partir de ahí no he llegado a ningún acuerdo con ningún club. Ni con otras ligas. El primero que lo tenga que saber será mi club. Si lo tuviera decidido, lo diría».

⁉️ ¿Si es mi último Mundial?



👋 "No lo tengo decidido, pero tiene pinta de que sí"



💪 "Me siento bien e importante, pero estoy más cerca de que sea el último. Aunque aún no lo he decidido"



©️🇪🇸 @5sergiob, en @ellarguero



#⃣ #BusquetsConManu pic.twitter.com/K6XXJ5MqbA — El Larguero (@ellarguero) November 29, 2022

