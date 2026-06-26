Uruguay vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡FRACASO MOMUMENTAL DE LOS CHARRUAS 🇺🇾🇺🇾🇺🇾!



Uruguay sumó un durísimo fracaso al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 al caer 1-0 ante España que cumplió avanzando como líder.



En el otro duelo del sector, Cabo Verde y Arabia Saudita empataron 0-0 y los… pic.twitter.com/1EL2ZMe7Wl — Fulbox (@fulboxOficial) June 27, 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su momento más tenso y este viernes promete una noche cargada de drama en el Estadio Akron. Uruguay, al borde de una eliminación que sería un golpe durísimo para su historia, se enfrenta a una España encendida que quiere asegurar el liderato del sector y llegar con autoridad a la fase final.

La Celeste de Marcelo Bielsa no tiene margen de error. Con apenas dos puntos tras sus primeros compromisos, el combinado sudamericano está obligado a competir al límite frente a una selección española que ya dio un golpe sobre la mesa y que llega como favorita para quedarse con el partido. Del otro lado, la Furia Roja sabe que una victoria no solo la mantendría en la cima del grupo, sino que reforzaría su candidatura rumbo a las rondas de eliminación directa.

Uruguay llega contra las cuerdas y con bajas muy sensibles

El panorama para Uruguay no podría ser más delicado. La escuadra charrúa ha dejado escapar terreno en el grupo tras dos empates que supieron a muy poco ante Arabia Saudita y Cabo Verde, resultados que han encendido las alarmas en torno al funcionamiento del equipo. Más allá de la falta de contundencia, el problema para Bielsa ha estado en ciertos desajustes defensivos y en la dificultad para imponer el ritmo del partido en los momentos clave.

Como si la presión deportiva no fuera suficiente, Uruguay afrontará este encuentro con dos ausencias que cambian por completo el plan del entrenador argentino. Ronald Araújo, una de las piezas más importantes de la zaga, y Giorgian de Arrascaeta, uno de los hombres con mayor claridad en el último tercio, no estarán disponibles por lesión. La consecuencia es evidente: Bielsa tendrá que reinventar su estructura en una noche donde no existe margen para equivocarse.

La responsabilidad de sostener el orden atrás caerá sobre José María Giménez, quien deberá multiplicarse para contener la movilidad del frente ofensivo español. En el mediocampo, Federico Valverde será el gran termómetro del equipo, con la tarea de competir, recuperar y lanzar a una selección que necesita agresividad y precisión para seguir viva. Y arriba, todas las miradas apuntan a Darwin Núñez, el hombre que carga con la obligación de transformar en gol cualquier oportunidad que tenga Uruguay.

España llega en ascenso y con la mira puesta en el liderato

Mientras Uruguay vive una batalla contra la presión, España aterriza en Guadalajara con un escenario completamente distinto. El equipo de Luis de la Fuente suma cuatro puntos y ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, pero todavía necesita un resultado sólido para confirmar el primer lugar del grupo y evitar cualquier sobresalto en la clasificación.

La Roja dejó atrás las dudas del arranque con una actuación demoledora en su segundo compromiso, firmando una goleada que reactivó el entusiasmo y confirmó el enorme talento ofensivo que tiene esta generación. El nombre propio de ese resurgir ha sido Lamine Yamal, quien está firmando un torneo brillante y se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato. Su velocidad, capacidad de encarar y lectura del juego han sido un dolor de cabeza constante para las defensas rivales.

A su lado, España mantiene una estructura de enorme jerarquía en todas sus líneas. Rodri sigue siendo el eje del equilibrio, Pedri aporta claridad y pausa en los metros decisivos, y la defensa conformada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte ofrece una base firme para sostener la presión alta. El plan español luce claro: monopolizar la pelota, someter a Uruguay desde la posesión y atacar los espacios que pueda dejar un rival obligado a arriesgar.

La gran batalla estará en la mitad de la cancha

Si algo puede definir este partido, será el control del mediocampo. Uruguay necesita que Valverde firme un encuentro gigantesco para competir de tú a tú frente al talento y la circulación española. El problema para la Celeste es que enfrente tendrá a una de las duplas más dominantes del torneo: Rodri y Pedri.

Si España logra instalarse en campo rival con comodidad, el desgaste uruguayo puede ser enorme. Pero si Valverde, Ugarte y compañía consiguen cortar circuitos y acelerar las transiciones, la historia puede cambiar por completo. En ese contexto, Darwin Núñez será la gran carta de Bielsa para atacar la espalda de la defensa española y convertir un partido incómodo en una batalla real.

Pronóstico Uruguay vs España: la Furia Roja parte con ventaja

En la previa, España luce un escalón por encima por presente, profundidad de plantilla y funcionamiento colectivo. Uruguay tiene el orgullo, la necesidad y la intensidad competitiva para pelear, pero las ausencias de Araújo y De Arrascaeta pesan demasiado en un partido de esta exigencia.

La Celeste seguramente encontrará momentos para competir y generar peligro, especialmente si logra llevar el partido a un ida y vuelta más físico, pero el escenario favorece a una España que llega con mejores sensaciones, mayor estabilidad y una plantilla más completa para manejar los distintos momentos del encuentro.

Pronóstico final

Uruguay 1-2 España

Se espera un duelo intenso, con mucha tensión y tramos de alta fricción, pero la calidad individual de España y su mejor momento colectivo podrían terminar inclinando la balanza. Si se cumple ese guion, Uruguay estaría firmando una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente en una fase de grupos mundialista.

Last modified: junio 26, 2026