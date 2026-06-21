España vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La segunda jornada del Grupo H promete emociones fuertes. Este domingo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de un duelo donde la presión recae completamente sobre la selección española, que está obligada a reaccionar tras un inesperado tropiezo en su debut mundialista.

Después de un estreno sin goles que dejó muchas dudas, la escuadra de Luis de la Fuente necesita sumar tres puntos para encaminar su clasificación a los octavos de final. Enfrente estará una Arabia Saudita que llega motivada tras sorprender a propios y extraños con una actuación muy sólida frente a Uruguay.

España busca recuperar su mejor versión

La Furia Roja aterrizó en el Mundial 2026 como una de las grandes favoritas gracias al espectacular nivel mostrado durante la eliminatoria y los meses previos al torneo.

Sin embargo, el empate sin goles en la primera jornada encendió las alarmas. Aunque España dominó la posesión y generó varias aproximaciones, la falta de contundencia en los últimos metros terminó costándole puntos importantes.

Ahora, Luis de la Fuente necesita una respuesta inmediata de sus principales figuras. La creatividad de Rodri y Fabián Ruiz será fundamental para darle fluidez al juego, mientras que el desequilibrio de Lamine Yamal y Nico Williams deberá abrir espacios en una defensa saudí que seguramente apostará por un planteamiento conservador.

Arabia Saudita quiere seguir sorprendiendo

Los Halcones Verdes llegan con una realidad completamente distinta.

El empate conseguido ante Uruguay fue recibido como una victoria dentro del entorno saudí. El equipo dirigido por Georgios Donis mostró orden, disciplina táctica y una enorme capacidad de sacrificio para competir ante una selección considerada superior.

Ese resultado ha fortalecido la confianza de un grupo que ahora sueña con dar otro golpe sobre la mesa y acercarse a una clasificación histórica.

La experiencia del guardameta Mohammed Al-Owais y la calidad de Salem Al-Dawsari serán nuevamente las principales armas de una selección que buscará castigar cualquier espacio que deje la defensa española.

Las claves del partido

El encuentro apunta a desarrollarse casi por completo en campo saudí.

España intentará monopolizar la posesión del balón y generar superioridades por las bandas para romper el bloque defensivo rival.

La movilidad de Lamine Yamal y Nico Williams será esencial para estirar a la defensa saudí, mientras que los mediocampistas españoles intentarán acelerar la circulación para evitar que Arabia Saudita se acomode defensivamente.

Por su parte, los asiáticos apostarán por mantener líneas compactas, reducir espacios y aprovechar cualquier transición rápida liderada por Salem Al-Dawsari.

Si España logra marcar temprano, el partido podría abrirse considerablemente. Si Arabia Saudita consigue resistir durante buena parte del encuentro, la ansiedad podría convertirse en un factor importante para los europeos.

Pronóstico España vs Arabia Saudita

A pesar de las dudas generadas en la primera jornada, la diferencia de calidad entre ambas plantillas sigue siendo considerable.

España tiene talento de sobra para corregir los errores mostrados en su debut y debería encontrar los espacios necesarios para imponer condiciones ante una selección saudí que seguramente priorizará la defensa.

Nuestro pronóstico

España 3-0 Arabia Saudita

Esperamos una reacción contundente de la Furia Roja, dominando la posesión, generando numerosas ocasiones de gol y recuperando la confianza de cara a la recta final de la fase de grupos.

Last modified: junio 21, 2026