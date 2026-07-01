España vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan con un atractivo choque europeo entre España y Austria. La Furia Roja parte como favorita gracias a su gran rendimiento durante la fase de grupos, pero enfrente tendrá a una selección austriaca que ha demostrado personalidad y capacidad ofensiva para competir contra cualquiera.

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario de un partido donde ambos buscarán el boleto a los octavos de final, en un duelo que promete intensidad, presión alta y varias oportunidades de gol.

España llega como una de las selecciones más sólidas

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente superó la fase de grupos sin conocer la derrota, confirmando el gran momento que atraviesa desde la conquista de la Eurocopa. La Roja destacó por su equilibrio entre defensa y ataque, dejando actuaciones muy convincentes como la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y el trabajado triunfo frente a Uruguay.

España ha recuperado su identidad basada en la posesión del balón, pero ahora combina ese dominio con mayor verticalidad y velocidad por las bandas, convirtiéndose en uno de los equipos más completos del torneo.

El buen momento de futbolistas como Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal ha sido clave para mantener a la selección española entre las principales candidatas al título.

Austria quiere dar una nueva sorpresa

Austria llega con confianza después de superar una complicada fase de grupos en la que dejó claro que puede competir ofensivamente contra cualquier rival. El espectacular empate 3-3 frente a Argelia confirmó el potencial de un equipo que nunca baja los brazos, aunque también evidenció algunas carencias defensivas.

El conjunto dirigido por Stefan Helm apuesta por un fútbol intenso, con presión alta y rápidas transiciones, buscando aprovechar cualquier error del rival para generar peligro.

La experiencia de Marko Arnautović, junto con el despliegue físico de Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, será fundamental para intentar equilibrar el partido frente a una de las mejores selecciones del campeonato.

El mediocampo marcará la diferencia

Uno de los aspectos más interesantes del encuentro será la batalla por el control del balón. Rodri será el encargado de imponer el ritmo de juego para España, distribuyendo la posesión y liberando espacios para que Lamine Yamal y Álex Baena desequilibren por los costados.

Austria intentará incomodar esa circulación mediante una presión agresiva liderada por Laimer y Sabitzer, obligando a los españoles a acelerar sus decisiones desde la salida.

Si España logra superar esa primera línea de presión, tendrá muchas opciones de generar ocasiones frente a una defensa austriaca que ha concedido demasiados espacios durante el torneo.

Pronóstico España vs Austria

Aunque Austria ha demostrado ser un equipo competitivo y con recursos ofensivos, España llega con mayor equilibrio colectivo, mejor funcionamiento y una plantilla más profunda para afrontar un partido de eliminación directa.

Se espera un encuentro dinámico, con oportunidades para ambos equipos, pero donde la calidad técnica de la Furia Roja termine marcando la diferencia.

Pronóstico: España 3-1 Austria.

Last modified: julio 1, 2026