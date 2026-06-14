España vs Cabo Verde EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Written by: junio 14, 2026 Mundial 2026

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España vs Cabo Verde

¿Podrá Cabo Verde resistir el poderío ofensivo de la Furia Roja o España arrancará el Mundial con una goleada de escándalo? ¡El Grupo H se pone en marcha este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la selección española hará su debut ante la gran sorpresa africana del torneo! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La selección de España llega a esta Copa del Mundo como una de las máximas favoritas al título. Los dirigidos por Luis de la Fuente no solo son los vigentes campeones de Europa, sino que además atraviesan un momento espectacular en cuanto a funcionamiento colectivo y poder ofensivo. Con una generación joven, talentosa y atrevida, la Furia Roja ha convertido su estilo de posesión y presión alta en una auténtica pesadilla para sus rivales.

Del otro lado estará Cabo Verde, la gran cenicienta de este Mundial. Los Tiburones Azules lograron una clasificación histórica y afrontan el torneo sin la presión de los gigantes. Su principal objetivo será competir con dignidad, mantener el orden defensivo y aprovechar cualquier oportunidad que se presente al contragolpe.

Tácticamente, el encuentro parece inclinarse claramente hacia el dominio español. Cabo Verde apostará por un bloque bajo muy compacto, intentando cerrar espacios y resistir la avalancha ofensiva rival. Logan Costa será clave en la zaga y el experimentado guardameta Vozinha tendrá una noche de muchísimo trabajo bajo los tres palos.

El gran problema para los africanos es que España llega con una cantidad enorme de variantes ofensivas. Lamine Yamal y Nico Williams aportan velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que Mikel Oyarzabal atraviesa un momento de gran contundencia frente al arco. Además, el mediocampo español tiene la capacidad de mover el balón con paciencia hasta encontrar cualquier mínimo espacio.

Todo apunta a un partido donde España monopolizará la posesión y generará múltiples ocasiones de gol desde el arranque. La diferencia de calidad, ritmo competitivo y profundidad de plantilla es enorme, aunque en los Mundiales siempre existe la posibilidad de que el rival más débil resista durante buena parte del encuentro.

**Nuestro pronóstico:** Esperamos un dominio total de España desde el primer minuto y un partido con muchas llegadas al área rival. Cabo Verde luchará y defenderá con todo, pero la presión ofensiva de la Furia Roja debería terminar rompiendo el muro africano. **Victoria de España 4-0.** ¿Cuál es tu pronóstico?

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