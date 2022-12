Brasil vs Camerún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2022

Mundial 2022

Concluyen las emociones de la fase de grupos del Mundial 2022 este viernes 2 de diciembre con un gran duelo donde Brasil saldrá a imponer condiciones y demostrar que es el gran favorito al título, sin embargo tendrán que medirse a Camerún que está motivado listo para dar la campanada en el Lusail.

Hora y Canal Brasil vs Camerún

Sede: Estadio Lusail, Doha, Qatar

Hora: 10:00 pm de Qatar. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Bolivia y Venezuela. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 5 y Azteca 7 en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina.

Brasil vs Camerún en VIVO

La selección de Brasil ha impuesto condiciones en las dos primeras jornadas de la competencia donde suma sendas victorias firmando su boleto a la fase final, pero todavía quieren amarrar el liderato del sector.

La Verdeamarela viene de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando se midieron a Suiza logrando superarlos con solitaria anotación de Casemiro a 7 minutos del final.

Por su parte, Camerún ha tenido un desempeño irregular en la Copa con un empate y una derrota, eso los tiene con vida, pero obligados a ganar este viernes ante una de las favoritas al título.

Los Leones Indomables vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando se midieron a Serbia en un duelo que perdían 1-3, hasta que Vincent Aboubakar y Eric Maxim Choupo-Moting aparecieron para el 3-3 final.

Tanto Brasil como Camerún saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo, no hay margen de error. En los pronósticos la Verdeamarela es amplia favorita para llevarse la victoria, sin embargo no deberán confiarse si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Camerún.

