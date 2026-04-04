Derek Chisora vs Deontay Wilder EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2026

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DEONTAY WILDER DEFEATS DEREK CHISORA BY SPLIT DECISION‼️



INSANE FIGHT 🍿 pic.twitter.com/X9bNKhMTCX — Source of Boxing (@Sourceofboxing) April 4, 2026

¡Choque de trenes en la división de los Pesados! Este sábado, el ring recibe a dos leyendas que se han negado a colgar los guantes: Deontay Wilder contra Derek Chisora y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Wilder como Chisora saben que el tiempo se les acaba y que cada victoria es oxígeno para seguir en las grandes carteleras de los pesos pesados.

Wilder, el hombre con el ‘martillo’ en la mano derecha, viene de romper una racha negativa con un nocaut fulminante en junio pasado, y sabe que vencer a Chisora es su boleto directo para volver a las grandes ligas y retar a Oleksandr Usyk.

Sin embargo, frente a él tiene a un tipo que parece haber encontrado la fuente de la juventud. Derek Chisora llega con tres victorias sorpresivas al hilo, incluyendo nombres como Joe Joyce y Otto Wallin.

¿Será capaz Wilder de conectar ese derechazo letal antes de que el volumen de golpes de Chisora lo agote?

El británico ha prometido que esta es su última pelea, y ya sabemos que un Chisora que no tiene nada que perder es el más peligroso de todos.

Nuestro pronóstico: Wilder buscará el KO temprano, pero si Chisora sobrevive a los primeros 6 asaltos, se llevará la victoria por decisión. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 4, 2026