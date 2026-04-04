Written by: abril 4, 2026 Box

Derek Chisora vs Deontay Wilder EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2026

Derek Chisora vs Deontay Wilder

¡Choque de trenes en la división de los Pesados! Este sábado, el ring recibe a dos leyendas que se han negado a colgar los guantes: Deontay Wilder contra Derek Chisora y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Wilder como Chisora saben que el tiempo se les acaba y que cada victoria es oxígeno para seguir en las grandes carteleras de los pesos pesados.

Wilder, el hombre con el ‘martillo’ en la mano derecha, viene de romper una racha negativa con un nocaut fulminante en junio pasado, y sabe que vencer a Chisora es su boleto directo para volver a las grandes ligas y retar a Oleksandr Usyk.

Sin embargo, frente a él tiene a un tipo que parece haber encontrado la fuente de la juventud. Derek  Chisora llega con tres victorias sorpresivas al hilo, incluyendo nombres como Joe Joyce y Otto Wallin.

¿Será capaz Wilder de conectar ese derechazo letal antes de que el volumen de golpes de Chisora lo agote? 

El británico ha prometido que esta es su última pelea, y ya sabemos que un Chisora que no tiene nada que perder es el más peligroso de todos.

Nuestro pronóstico: Wilder buscará el KO temprano, pero si Chisora sobrevive a los primeros 6 asaltos, se llevará la victoria por decisión. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: abril 4, 2026
Atlético de Madrid vs Barcelona Previous Story
Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 LaLiga 2025-26
Monterrey vs Atlético San Luis Next Story
Monterrey vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Tyson-Fury-vs-Derek-Chisora-Pelea-3-Box-2022

Tyson Fury vs Derek Chisora EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea 3 Box 2022

Written by: diciembre 2, 2022

Me gusta ver a los luchadores de élite en cualquier deporte de combate pelear tanto como sea posible. Permanecen en su apogeo solo por un...

Read More
Repetición KO victoria de Deontay Wilder sobre Robert Helenius

[Vídeo] Repetición KO victoria de Deontay Wilder sobre Robert Helenius Pesos Pesados 2022

Written by: octubre 15, 2022

Deontay Wilder volvió por la puerta grande demostrando que se mantiene en gran nivel acabando con Robert Helenius en el mismísimo primer...

Read More
Deontay Wilder vs Robert Helenius

Deontay Wilder vs Robert Helenius EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Written by: octubre 14, 2022

Deontay Wilder está de vuelta al ring en Brooklyn, y antes de esa pelea, tal vez no hace falta decir que Wilder ha forjado una carrera...

Read More
Derek Chisora vs Kubrat Pulev

Ganador: Derek Chisora vs Kubrat Pulev [Vídeo Resumen] ver Pelea Box 2022

Written by: julio 8, 2022

Este sábado 9 de julio, en el O2 Arena de Londres, dos de los peleadores más emocionantes de la división de peso pesado vuelven a pelear...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *