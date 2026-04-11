Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2026

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¡El Rey Gitano quiere regresar al trono, pero el camino está lleno de dinamita! Este sábado, Tyson Fury se enfrenta al temible Arslanbek Makhmudov en una producción especial de Netflix desde Londres y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras un año de retiro y dos derrotas consecutivas ante Usyk que dejaron dudas sobre su estado físico, Fury busca demostrar que su movilidad e inteligencia siguen siendo las mejores de la división pesada.

Pero cuidado, porque el rival no es ningún regalo de bienvenida.

Enfrente está Makhmudov, un auténtico ‘monstruo’ ruso de casi dos metros que tiene un solo plan: el nocaut. Con 19 nocauts en 21 victorias y una pegada que ha liquidado a 13 rivales en el primer asalto, Makhmudov sabe que Fury podría llegar ‘oxidado’.

Si el ruso logra conectar temprano y presionar como lo hizo Ngannou en su momento, podríamos estar ante la sorpresa del año.

¿Pesará la técnica de Fury o el poder destructivo de Makhmudov silenciará Londres?

Nuestro pronóstico: Si Fury sobrevive los primeros tres asaltos, su inteligencia le dará la victoria. Pero ojo con ese +400 de Makhmudov; ¡un golpe lo cambia todo! ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 11, 2026