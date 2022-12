Holanda vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2022

Mundial 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este viernes 9 de diciembre siguiendo con los cuartos de final del Mundial 2022, cuando Países Bajos busque demostrar que está de vuelta para pelear por cosas importantes, pero tendrá una durísima prueba cuando se midan a Argentina que saldrá decidido a demostrar su mejor fútbol y calidad para firmar el boleto a las semifinales en la cancha del Lusail.

Hora y Canal Holanda vs Argentina

Sede: Estadio Lusail, Doha, Qatar

Hora: 10:00 pm de Qatar. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Bolivia y Venezuela. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 5 y Azteca 7 en México. Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina.

Holanda vs Argentina en VIVO

La selección de Holanda ha cumplido con un gran papel en esta Copa del Mundo siendo, junto a Inglaterra, las únicas que se mantienen invictas en los 4 duelos previos donde sumaron 3 victorias y un empate, pero saben que la prueba de este viernes será la más complicada.

Los Países Bajos se vieron sólidos en los octavos de final donde se midieron a Estados Unidos sufriendo los primeros minutos, pero tras el gol de Memphis Depay al 10′ dominaron las acciones para un 3-1 final, con Daley Blind y Denzel Dumfries completando el triunfo.

Por su parte, Argentina era considerada una de las grandes favoritas al título, sin embargo su funcionamiento ha dejado algunas dudas, aun así sabemos que tiene un plantel muy poderoso y de la mano de Leo Messi cualquier cosa puede pasar.

La Albiceleste pasó muchos más problemas de los esperados en los octavos de final donde se midió a Australia logrando vencerlos 2-1 con goles de Leo Messi y Julián Álvarez, en un duelo que dominaron, pero que estuvieron cerca de ser empatados en el último minuto.

Tanto Holanda como Argentina saben de la importancia de este partido ya que llegamos a la fase definitiva, ya no hay margen de error, quedan las 8 mejores selecciones del mundo y todos tienen aspiraciones reales de meterse hasta la disputa del título. En los pronósticos la Albiceleste es muy ligera favorita por su jerarquía, pero la realidad es que Países Bajos viene haciendo bien las cosas y no sería una sorpresa una victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Holanda vs Argentina.

