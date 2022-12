[Vídeo] El emotivo momento que vivió Messi con una periodista tras clasificar a la final del Mundial 2022

Mundial 2022

Tras la victoria de Argentina por 3-0 ante Croacia que le dio el pase a la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se vivió un momentazo lleno de emoción en el que fueron protagonistas Leo Messi y una periodista de la TV Pública.

Dicha periodista, no quiso hacerle una pregunta, sino que le dedicó una carta que seguramente dice lo que alguna vez muchos quisieron decirle.

«Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir que se viene una final del mundo. Y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, sea la original, la trucha o la inventada, o la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos. Y eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que, de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés, así que gracias, capitán«, dijo Sofi.

Pero, el rostro del astro argentino lo dice todo… ¡gracias por tanto, Leo!

