Argentina vs Angola EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

El Estadio 11 de Novembro de Luanda será el escenario de una jornada especial. Este encuentro entre Angola y Argentina trasciende lo deportivo: será parte de las celebraciones por el 50 aniversario de la independencia angoleña, un hito que el país africano vivirá con orgullo ante una de las potencias del fútbol mundial.

Para la Selección de Angola, el partido representa una oportunidad única para mostrarse ante su afición y medir su progreso frente a un rival de élite. El equipo dirigido por Pedro Gonçalves llega con una racha de resultados irregulares en las eliminatorias mundialistas, aunque ha mostrado una clara mejoría defensiva: empató 0-0 con Camerún y 2-2 con Esuatini en sus dos últimos compromisos. Su última victoria fue en septiembre, 3-1 ante Mauricio, y ahora buscará repetir la hazaña ante la campeona del mundo.

El técnico Gonçalves apostará por su once más fuerte. El capitán Fredy comandará el mediocampo, mientras que el atacante Mabululu liderará el frente ofensivo. Angola llega sin bajas significativas y con un estadio que promete estar a reventar de entusiasmo y orgullo nacional.

Del otro lado, Argentina afronta este duelo en un gran momento futbolístico. El equipo de Lionel Scaloni acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada 6-0 sobre Puerto Rico y un triunfo 1-0 ante Venezuela. Aunque el estratega argentino aprovechará el amistoso para probar variantes y dar minutos a nuevos talentos, la ambición de ganar sigue intacta.

Scaloni no contará con algunos habituales: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron fuera por no completar a tiempo la vacunación contra la fiebre amarilla, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez descansará y Enzo Fernández continúa su recuperación de una lesión de rodilla.

Estas ausencias abren la puerta a nuevas caras en la Albiceleste, entre ellas Kevin Mac Allister (hermano de Alexis), Máximo Perrone, Nicolás Paz y Joaquín Panichelli, quienes podrían debutar con la selección mayor. Y aunque Lionel Messi podría iniciar desde el banquillo, su presencia en Luanda garantiza un marco de expectativa mundial.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 30 de mayo de 2006, en un amistoso previo al Mundial de Alemania. Aquel día, Argentina se impuso 2-0. Casi dos décadas después, Angola buscará hacer historia marcándole por primera vez —o incluso arrancándole un resultado— al campeón del mundo.

