Inter Miami vs Nashville EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 18, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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Inter Miami vs Nashville

¡Messi busca los Cuartos de Final en casa! Este miércoles, el Inter Miami recibe al Nashville en el partido de vuelta de los octavos de la Concachampions y aquí te contamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras una ida durísima, los actuales campeones de la MLS cierran en casa con un solo objetivo: seguir avanzando hacia el Mundial de Clubes.

El equipo de Javier Mascherano llega ha iniciado bien la temporada con 2 victorias, un empate y una derrota. Con un Leo Messi que ya suma tres goles. Pero ojo, que toda la presión está sobre el refuerzo bomba, Germán Berterame, quien busca estrenarse como goleador ante su nueva afición.

Por su parte, el Nashville llega encendido. De la mano de Sam Surridge y el argentino Cristian Espinoza, los visitantes han demostrado que tienen una ofensiva de miedo. Saben que eliminar al campeón en su patio sería el golpe de autoridad más grande del torneo.

En la MLS suman 3 victorias y un empate en 4 jornadas. Vienen de vencer 1-0 al Columbus como visitantes.

¿Podrá Messi liderar al Inter Miami a la siguiente ronda o Nashville dará la campanada en Florida?

Nuestro pronóstico: El factor Messi en casa es demasiado. Gana el Inter Miami 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

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