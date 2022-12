Ansu Fati pudo fichar por el Real Madrid

Noticias

El joven jugador del Barcelona, Ansu Fati, dio una entrevista para ‘France Football’, en la que contó un poco de su carrera. Además, también reveló que pudo hacer parte del Real Madrid.

“Antes de fichar por el Barça probé con el Madrid”, confesó el joven jugador.

«En ese momento, no tenían residencia para sus jugadores jóvenes. Por eso, decidimos que La Masia era la mejor opción«, añadió.

Además, el propio Ansu Fati destacó a la persona que marcó su época de crecimiento futbolístico: «Marc Serra, mi primer entrenador en La Masia, me hizo comprender rápidamente en qué club había aterrizado y que, durante los partidos, tenía que respetar a mis rivales. También me animó a marcar más goles y a no hacer más este tipo de gestos superfluos«.

