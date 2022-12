Aston Villa vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este lunes 26 de diciembre en la reanudación de la Premier League 2022-2023 en la jornada 16, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir al Liverpool que saldrá urgido de quedarse con el botín completo en el Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Liverpool

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 6:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Aston Villa vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña irregular y sus números son muestra clara de eso, ya que en 15 duelos suman 5 victorias, 3 empates y han perdido en 7 compromisos. En su último choque oficial, previo a la pausa por el Mundial 2022, lograron un gran triunfo sobre el Chelsea.

Los Villanos tuvieron un amistoso el pasado jueves 15 de diciembre perdiendo en casa 1-0 ante el Villarreal.

Por su parte, el Liverpool ha sido una de las decepciones en la actual temporada, ya que en 14 choques suman 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas lejos de los primeros puestos.

Los Reds reanudaron la actividad oficial el pasado jueves quedando eliminados de la Copa de la Liga al caer derrotados 3-2 ante el Manchester City.

Tanto el Aston Villa como el Liverpool saben de la importancia de este partido que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita regresar con el pie derecho rumbo a la segunda mitad de temporada; en la tabla general encontramos a los Villanos en la doceava posición con 18 puntos, mientras los Reds son sextos con 22 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Liverpool.

