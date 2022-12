Everton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se reanuda la actividad de la Premier League 2022-2023 este lunes 26 de diciembre con un duelo entre equipos necesitados, ya que el Everton buscará alejarse de la zona de descenso al recibir a unos Wolves que llegan desesperados por sumar de a tres en la cancha del Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Wolves

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Everton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en la tabla, ya que en 15 duelos suman apenas 3 victorias, 5 empates y han caído en 7 ocasiones, siendo una derrota 3-0 ante el Southampton su último duelo previo a la pausa por el Mundial 2022.

The Toffees espera que Frank Lampard haya aprovechado esta larga pausa para poner a punto al equipo que luchará por la salvación.

Por su parte, los Wolves no la han pasado mejor ya que en 15 duelos apenas cosechan 2 triunfos, 4 empates y han perdido en 9 duelos, eso le costó el puesto a Bruno Lage, ahora con Julen Lopetegui esperan mejorar el camino.

Los Lobos regresaron a la actividad el pasado martes en los octavos de final de la Copa la Liga donde lograron vencer 2-0 al Gillingham con goles de Raúl Jiménez y Rayan Ait-Nouri.

Tanto el Everton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita reanudar la competencia con el pie derecho y tomar un respiro tras el mal momento que viven; en la tabla general encontramos a The Toffees en la posición 17 con 14 puntos, mientras que los Lobos marchan últimos con apenas 10 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Wolves.

