«Messi no le faltó el respeto a Mbappé en la final del Mundial»: Galtier

Ligue 1

En la pasada final de la Copa del Mundo se habló mucho de un roce entre Leo Messi y Kylian Mbappé, sin embargo, para Christophe Galtier, entrenador del PSG, no hubo nada entre el argentino y el francés.

El entrenador del cuadro parisino habló este martes previo al compromiso de su equipo de este miércoles ante Strasbourg por la jornada 16 de la Ligue 1 2022-23 y se refirió a la polémica.

«Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado. Felicito tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa», dijo Galtier.

Por su parte, también se refirió al Mundial de Leo y de cuando se incorpora a los entrenamientos del PSG: «Leo ha completado un gran Mundial. Por su victoria, tuvo que volver a Argentina para celebrarlo y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1 de enero».

Last modified: diciembre 27, 2022

Etiquetas: Kylian Mbappe