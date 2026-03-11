PSG vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Duelo de gigantes en la Ciudad de la Luz! Este miércoles, el París Saint-Germain recibe al Chelsea para la ida de los octavos de final de la Champions League. Es el reencuentro de dos viejos conocidos que se vuelven a ver las caras tras aquella final del Mundial de Clubes, y la sed de revancha en París está al máximo.

El PSG de Luis Enrique llega tras una eliminatoria cardíaca ante el Mónaco, pero con dudas tras caer nuevamente en su liga el pasado viernes. La buena noticia es el regreso de Joao Neves para acompañar a figuras como Dembélé y Kvaratskhelia. Por su parte, el Chelsea de Enzo Maresca fue uno de los mejores en la fase de liga, aunque su talón de Aquiles ha sido jugar fuera de Stamford Bridge. Con Cole Palmer y Alejandro Garnacho en el ataque, los Blues buscarán silenciar el Parque de los Príncipes.

¿Podrá el PSG hacer valer su localía o el Chelsea dará otro golpe de autoridad ante los parisinos?

Mi pronóstico: Será un duelo de muchos goles que dejará la llave abierta. Empate 2-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!»

