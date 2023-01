Liga Española 2022-2023

Abrimos las emociones de este jueves 5 de enero siguiendo con los 16avos de final de la Copa del Rey 2022-2023, cuando el Ibiza-Islas Pitiusas busque dar la sorpresa aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir al Betis que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Palladium Can Misses.

Hora y Canal Ibiza vs Betis

Sede: Estadio Municipal de Can Misses, Ibiza, isla de Ibiza, Islas Baleares, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos

Ibiza vs Betis en VIVO

El cuadro del Ibiza es un club fundado a penas en el 2012. Milita en la Segunda División RFEF (cuarta categoría en España) donde está teniendo un desempeño difícil al ubicarse en la posición 15 dentro de la zona de descenso.

Sa Deportiva sorprendió en la segunda ronda de esta Copa, el pasado 21 de diciembre, logrando vencer al Eibar con solitaria anotación de Juan Antonio.

Por su parte, el Betis está teniendo un buen torneo en LaLiga donde se mantiene luchando por competencias europeas, aunque vienen de un amargo empate el pasado jueves igualando 0-0 ante el Athletic Bilbao.

Los Béticos estarán iniciando apenas su participación en la Copa donde su objetivo es pelear hasta instancias finales recordando que son los vigentes campeones.

Tanto el Ibiza como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen el objetivo de avanzar, pero solamente uno podrá hacerlo, claramente los Béticos son amplios favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ibiza vs Betis.

Ibiza vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2022-23

Last modified: enero 4, 2023

Etiquetas: Betis