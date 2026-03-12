Panathinaikos vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Europa League 2025-26

Europa League

¡El Betis busca conquistar el infierno de Atenas! Este jueves, los dirigidos por Manuel Pellegrini visitan al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League y aquí te damos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un duelo inédito en competiciones oficiales, donde la experiencia europea de los béticos se pone a prueba ante uno de los gigantes de Grecia que llega encendido.

El Panathinaikos, ahora dirigido por Rafa Benítez, llega motivado tras golear en su liga, pero ya están fuera de la pelea por el título, mientras que en esta Europa League sufrieron de más para eliminar al Plzen en los penales durante la ronda previa.

Por su parte, el Betis llega tras una fase de liga casi perfecta donde terminaron cuartos, pero saben que no pueden confiarse: su única derrota en este torneo fue precisamente en Grecia ante el PAOK. Con el ingenio de Isco y la estrategia del ‘Ingeniero’, los andaluces buscan un resultado que les permita cerrar con calma en el Villamarín.

Ellos llegan dolidos ya que el pasado domingo cayeron 2-0 en su visita al Getafe para ubicarse quintos de LaLiga.

¿Podrá el Betis imponer su jerarquía o los griegos harán pesar el Estadio Spyros Louis?

Nuestro pronóstico: La calidad individual de los españoles marcará la diferencia en un partido muy físico. Gana el Betis 2-1. ¿Cuál es el suyo?



Last modified: marzo 12, 2026