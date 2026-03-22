Written by: marzo 22, 2026 Ligas Europeas

Athletic vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 LaLiga 2025-26

Athletic Bilbao vs Betis

El Athletic Club recibe este domingo al Real Betis en uno de los encuentros más atractivos de LaLiga. El escenario será el histórico San Mamés, donde se vivirá un partido cargado de emoción, presión y objetivos europeos.

Los dos equipos llegan con realidades distintas: mientras el Athletic intenta salir de una mala racha, el Betis atraviesa un gran momento tras su reciente éxito en Europa.

Athletic busca reaccionar en casa

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde atraviesa un momento complicado tras tres derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas en Bilbao.

A esta situación se suma la noticia de que Valverde dejará el banquillo al final de la temporada, una decisión que ha sacudido a la afición rojiblanca en un momento clave del campeonato.

Para el Athletic, el objetivo es claro: reaccionar cuanto antes para no perder terreno en la lucha por los puestos europeos. En ese sentido, hacerse fuerte en casa será fundamental.

Betis llega lanzado tras su éxito europeo

El Real Betis llega con la moral en alto tras una contundente victoria 4-0 sobre el Panathinaikos FC, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ha encontrado una versión muy sólida tanto en defensa como en ataque, consolidándose además en el quinto lugar de la tabla.

Ahora, los béticos buscarán mantener su buen momento en liga y demostrar que también pueden competir lejos de casa.

Un choque de estilos y necesidades

El duelo promete ser muy equilibrado. El Athletic necesitará imponer el ambiente de San Mamés para recuperar confianza, mientras que el Betis tratará de aprovechar su buen momento futbolístico.

El desgaste físico del conjunto verdiblanco tras su compromiso europeo podría ser un factor a considerar, especialmente ante un rival que necesita reaccionar con urgencia.

¿A qué hora juegan Athletic Club vs Real Betis?

  • Partido: Athletic Club vs Real Betis
  • Competencia: LaLiga
  • Estadio: San Mamés, Bilbao
  • Fecha: domingo
  • Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Athletic Club vs Real Betis

Todo apunta a un partido muy parejo entre dos equipos con necesidades distintas.

Pronóstico:
Athletic Club 1 – 1 Real Betis.

El cansancio europeo del Betis y la urgencia del Athletic podrían equilibrar el partido, dejando un empate que mantendría la pelea por los puestos europeos muy apretada.

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