Written by: marzo 18, 2026 Europa League

Betis vs Panathinaikos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Europa League 2025-26

Panathinaikos vs Betis

¡El Benito Villamarín quiere otra noche mágica de Europa! Este jueves, el Betis recibe al Panathinaikos con la misión de remontar el 1-0 sufrido en Atenas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los béticos dominaron la fase de grupos, pero ahora deben demostrar su jerarquía si no quieren quedar fuera de los octavos de final.

El Betis confía plenamente en su fortaleza en casa y en el talento de Antony, quien ha sido el hombre más peligroso en ataque esta temporada. Ojo con el dato: ¡8 de los 13 goles del Betis en este torneo han venido desde el mediocampo! Así que esperen ver a los volantes béticos pisando el área constantemente para buscar el gol del empate global.

Por su parte, el Panathinaikos llega con una defensa que muerde, liderando en entradas ganadas, y con un Santino Andino que no perdona si le das una oportunidad. Los griegos saben que el Betis tendrá la posesión, por lo que su plan será aguantar la presión y liquidar en una contra.

¿Podrá el Betis darle la vuelta al marcador o el Panathinaikos silenciará Sevilla?

Nuestro pronóstico: El Betis impondrá condiciones desde el arranque. Gana el Betis 2-0 y avanza a la siguiente ronda. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 18, 2026
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