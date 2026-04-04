Betis vs Espanyol EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡El ‘Euro-Betis’ no quiere distracciones en casa! Este sábado, el Benito Villamarín recibe al Espanyol en un duelo donde los puntos valen oro para la tabla europea y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Béticos como Periquitos saben que muchas de sus esperanzas europeas están puestas en lo que consigan este sábado.

El equipo del ‘Ingeniero’ Pellegrini llega con la moral alta tras meterse a los cuartos de la Europa League, pero saben que no pueden descuidar LaLiga si quieren repetir la hazaña el próximo año.

A pesar de la derrota ante el Athletic antes del parón, el Betis es una fortaleza en Sevilla: solo han perdido tres juegos en casa en toda la temporada. Con la mente puesta en el Braga para la próxima semana, ¿logrará Pellegrini rotar sin perder la esencia?

Del otro lado está la otra cara de la moneda. El Espanyol ha tenido un 2026 desastroso: ¡no han ganado un solo partido en lo que va del año! Suman 12 encuentros sin conocer la victoria, cayendo del sueño europeo hasta la mitad de la tabla. Manolo González necesita un milagro en una cancha donde no ganan desde hace casi una década.

¿Podrá el Espanyol romper el maleficio o el Betis dará otro paso firme hacia Europa?

Nuestro pronóstico: La solidez bética se impondrá ante la falta de confianza catalana. Gana el Betis 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 4, 2026